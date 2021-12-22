Песков: представители СМИ-иноагентов смогут задать вопрос Путину на пресс-конференции

Представители СМИ, признанных в России иностранными агентами, смогут задать вопросы президенту России Владимиру Путину в ходе пресс-конференции 23 декабря.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

«Это такие же СМИ, они так же участвуют в пресс-конференции и будут иметь такое же право задать свой вопрос главе государства», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Статус иноагента не является запретительным, а лишь обязывает СМИ информировать свою аудиторию об иностранном финансировании, пояснил он.

Ранее Песков в интервью НТВ рассказал об отборе журналистов для участия в пресс-конференции Путина.

Большая пресс-конференция пройдёт 23 декабря в очном формате в Центральном выставочном зале «Манеж».