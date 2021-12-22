Песков рассказал об отборе журналистов для участия в пресс-конференции Путина
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- РИА Новости
«Из федеральных и зарубежных СМИ мы отбирали тех, кто с нами постоянно на связи, тех, кто постоянно активно освещает президентскую повестку дня. Естественно, крупные СМИ — приоритет у крупных СМИ. Поэтому, конечно, все желающие попасть не смогли», — заявил Песков.
По его словам, число журналистов для участия в пресс-конференции сократили из-за требований Роспотребнадзора.
Ранее стало известно, что Путин 23 декабря проведёт большую пресс-конференцию.
Мероприятие пройдёт в очном формате в Центральном выставочном зале «Манеж».