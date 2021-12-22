Песков рассказал об отборе журналистов для участия в пресс-конференции Путина

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью НТВ рассказал о процедуре отбора журналистов для участия в пресс-конференции российского лидера Владимира Путина 23 декабря.
Песков рассказал об отборе журналистов для участия в пресс-конференции Путина
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Из федеральных и зарубежных СМИ мы отбирали тех, кто с нами постоянно на связи, тех, кто постоянно активно освещает президентскую повестку дня. Естественно, крупные СМИ — приоритет у крупных СМИ. Поэтому, конечно, все желающие попасть не смогли», — заявил Песков.

По его словам, число журналистов для участия в пресс-конференции сократили из-за требований Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что Путин 23 декабря проведёт большую пресс-конференцию.

Мероприятие пройдёт в очном формате в Центральном выставочном зале «Манеж».

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