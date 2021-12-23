Проект «Московское долголетие» подвёл итоги работы в 2021 году
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Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.
Кроме того, по словам заместителя руководителя московского Департамента труда и социальной защиты населения Владимира Филиппова, более половины работников проекта в течение всего 2021 года информировали москвичей о вакцинации в разных районах города.
На данный момент около 83 тыс. москвичей старшего поколения занимаются в проекте удалённо, говорится в материале.
Отмечается, что с 2018 года его участниками стали более 400 тыс. жителей Москвы.
Как сообщала НСН, в октябре мэр Москвы Сергей Собянин в День пожилых людей открыл городской клуб для людей старшего поколения «Мой социальный центр» в районе Братеево.