Проект «Московское долголетие» подвёл итоги работы в 2021 году

Специалисты проекта «Московское долголетие» провели десять онлайн-мероприятий, три видеоэкскурсии, создали пять модных коллекций, сняли фильм, а также возобновили очные занятия под открытым небом в 2021 году.

Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

Кроме того, по словам заместителя руководителя московского Департамента труда и социальной защиты населения Владимира Филиппова, более половины работников проекта в течение всего 2021 года информировали москвичей о вакцинации в разных районах города.

На данный момент около 83 тыс. москвичей старшего поколения занимаются в проекте удалённо, говорится в материале.

Отмечается, что с 2018 года его участниками стали более 400 тыс. жителей Москвы.

Как сообщала НСН, в октябре мэр Москвы Сергей Собянин в День пожилых людей открыл городской клуб для людей старшего поколения «Мой социальный центр» в районе Братеево.