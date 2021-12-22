Русскому географическому обществу передали документы из архива исследователя Арктики Евменова

Русскому географическому обществу (РГО) передали документы из семейного архива исследователя Арктики Николая Евменова.

Об этом сообщает агентство «Невские новости».

«Так они ещё сохранятся и послужат для дальнейших каких-то обобщений, исследований. Дело в том, что я давно хотела передать, потому что не место хранить в частной квартире такие документы», — заявила внучка исследователя Анна Шварц.

Также в РГО подвели итоги ключевых экспедиций 2021 года. В их числе — археолого-географическая экспедиция по исследованию кургана Туннуг в Республике Тыва, экспедиция на острова Курильской гряды, экспедиция по обследованию аэродромов восточной трассы «АлСиб» и комплексное подводное исследование к 80-летию Таллинского перехода.

В октябре ОТР сообщало, что гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» вернулось на базу. Его экипаж совместно с представителями Русского географического общества изучал дно Баренцева и Карского морей.