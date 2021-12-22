Русскому географическому обществу передали документы из архива исследователя Арктики Евменова

Короткая ссылка
Русскому географическому обществу (РГО) передали документы из семейного архива исследователя Арктики Николая Евменова.
Русскому географическому обществу передали документы из архива исследователя Арктики Евменова
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом сообщает агентство «Невские новости».

«Так они ещё сохранятся и послужат для дальнейших каких-то обобщений, исследований. Дело в том, что я давно хотела передать, потому что не место хранить в частной квартире такие документы», — заявила внучка исследователя Анна Шварц.

Также в РГО подвели итоги ключевых экспедиций 2021 года. В их числе — археолого-географическая экспедиция по исследованию кургана Туннуг в Республике Тыва, экспедиция на острова Курильской гряды, экспедиция по обследованию аэродромов восточной трассы «АлСиб» и комплексное подводное исследование к 80-летию Таллинского перехода.

В октябре ОТР сообщало, что гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» вернулось на базу. Его экипаж совместно с представителями Русского географического общества изучал дно Баренцева и Карского морей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить