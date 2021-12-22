Русскому географическому обществу передали документы из архива исследователя Арктики Евменова
- РИА Новости
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Об этом сообщает агентство «Невские новости».
«Так они ещё сохранятся и послужат для дальнейших каких-то обобщений, исследований. Дело в том, что я давно хотела передать, потому что не место хранить в частной квартире такие документы», — заявила внучка исследователя Анна Шварц.
Также в РГО подвели итоги ключевых экспедиций 2021 года. В их числе — археолого-географическая экспедиция по исследованию кургана Туннуг в Республике Тыва, экспедиция на острова Курильской гряды, экспедиция по обследованию аэродромов восточной трассы «АлСиб» и комплексное подводное исследование к 80-летию Таллинского перехода.
В октябре ОТР сообщало, что гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» вернулось на базу. Его экипаж совместно с представителями Русского географического общества изучал дно Баренцева и Карского морей.