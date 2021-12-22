СК возбудил уголовное дело по факту хлопка газа в жилом доме в Каспийске
- РИА Новости
«По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в результате которого пострадали три человека, возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
По информации следствия, в результате утечки бытового газа произошёл хлопок газовоздушной смеси.
Трое пострадавших, в том числе десятилетняя девочка, были доставлены в больницу с ожогами второй и третьей степеней.
22 декабря в десятиэтажном доме в Каспийске произошёл взрыв.