СК возбудил уголовное дело по факту хлопка газа в жилом доме в Каспийске

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Следователи возбудили уголовное дело по факту хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме в Каспийске. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Дагестану.
СК возбудил уголовное дело по факту хлопка газа в жилом доме в Каспийске
  • РИА Новости

«По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в результате которого пострадали три человека, возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

По информации следствия, в результате утечки бытового газа произошёл хлопок газовоздушной смеси.

Трое пострадавших, в том числе десятилетняя девочка, были доставлены в больницу с ожогами второй и третьей степеней. 

22 декабря в десятиэтажном доме в Каспийске произошёл взрыв.

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