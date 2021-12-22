Три человека пострадали при взрыве многоэтажного дома в Каспийске

Три человека пострадали в результате взрыва газа в десятиэтажном доме в Каспийске.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).

«Взрыв газовоздушной смеси раздался в квартире на третьем этаже десятиэтажного дома в Каспийске. Ожоги получили три человека, включая ребёнка. Они госпитализированы в Махачкалинскую больницу», — сказали в ЕДДС.

Уточняется, что взрыв не привёл к пожару и несущие конструкции дома уцелели. При этом был повреждён оконный проём в квартире, где находился эпицентр взрыва.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Махачкале, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.