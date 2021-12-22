Три человека пострадали при взрыве многоэтажного дома в Каспийске

Короткая ссылка
Три человека пострадали в результате взрыва газа в десятиэтажном доме в Каспийске.
Три человека пострадали при взрыве многоэтажного дома в Каспийске
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).

«Взрыв газовоздушной смеси раздался в квартире на третьем этаже десятиэтажного дома в Каспийске. Ожоги получили три человека, включая ребёнка. Они госпитализированы в Махачкалинскую больницу», — сказали в ЕДДС.

Уточняется, что взрыв не привёл к пожару и несущие конструкции дома уцелели. При этом был повреждён оконный проём в квартире, где находился эпицентр взрыва.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Махачкале, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить