По факту взрыва газа в жилом доме в Махачкале возбуждено уголовное дело

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Следователи возбудили уголовное дело по факту хлопка газовоздушной смеси в жилом доме в Махачкале, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
По факту взрыва газа в жилом доме в Махачкале возбуждено уголовное дело
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — говорится в заявлении.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального следственного управления, устанавливаются все обстоятельства преступления, назначен ряд экспертиз.

Ранее сообщалось, что в двухэтажном частном жилом доме в Махачкале произошёл взрыв бытового газа.

Позднее стало известно, что при взрыве один человек погиб и четверо пострадали.

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