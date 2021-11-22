По факту взрыва газа в жилом доме в Махачкале возбуждено уголовное дело
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте СК России.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — говорится в заявлении.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального следственного управления, устанавливаются все обстоятельства преступления, назначен ряд экспертиз.
Ранее сообщалось, что в двухэтажном частном жилом доме в Махачкале произошёл взрыв бытового газа.
Позднее стало известно, что при взрыве один человек погиб и четверо пострадали.