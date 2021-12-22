Директор по маркетингу Серазев высказался о перспективах онлайн-торговли лекарствами

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Директор по маркетингу и стратегическому развитию российской фармацевтической компании Тимур Серазев высказался о перспективах онлайн-торговли лекарствами.
Директор по маркетингу Серазев высказался о перспективах онлайн-торговли лекарствами
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В беседе с Nation News он отметил, что если раньше это были специализированные площадки, где можно было только заказать препарат, то сегодня торговать и доставлять препараты начали крупнейшие маркетплейсы, и не только они.

По словам эксперта, все крупные аптечные сети имеют своё онлайн-представительство.

По мнению Серазева, перспективы онлайн-торговли лекарствами очень значительные.

«Доля самостоятельных одиночных аптек сегодня крайне мала (по оценкам аналитиков, их менее 10%). Многие аптеки — участники аптечных ассоциаций, которые по ряду признаков тоже можно отнести к аптечным сетям. Ассоциации развивают свои онлайн-площадки, а значит, и доступ к этим каналам. В итоге некоторые несетевые аптеки не менее успешно реализуют продукцию онлайн», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2021 года россияне купили в интернете в два раза больше лекарств, чем годом ранее.

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