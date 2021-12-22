В мэрии Краснодара заявили о нахождении главы города Алексеенко на рабочем месте

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В мэрии Краснодара заявили, что глава города Андрей Алексеенко, о задержании которого ранее сообщили следователи, находится на рабочем месте и продолжает исполнять обязанности.
В мэрии Краснодара заявили о нахождении главы города Алексеенко на рабочем месте
  • ©andrey.a.alekseenko
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«Глава Краснодара Андрей Алексеенко находится на рабочем месте и продолжает исполнять свои обязанности», — приводит сообщение ТАСС.

В управлении СК России по Краснодарскому краю заявили о задержании мэра Краснодара Андрея Алексеенко в рамках расследования дела о получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, он в 2018 году получил в подарок ружьё стоимостью 1,6 млн рублей. В обмен на это он выдал необходимое заключение для возведённого в Краснодаре дома, несмотря на наличие ряда недостатков.

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