На московском портале поставщиков открыли новый сервис

На московском портале поставщиков открыли сервис, позволяющий предпринимателям участвовать в закупках на сумму до 3 млн рублей без создания нового каталога продукции.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на руководителя Департамента информационных технологий Москвы Эдуарда Лысенко.

Предприниматель может следить за ходом закупки в личном кабинете.

При победе на торгах ему понадобится только подтвердить загрузку позиций каталога своей продукции и подписать контракт электронной подписью, уточнил Лысенко.

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