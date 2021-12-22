На московском портале поставщиков открыли новый сервис
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на руководителя Департамента информационных технологий Москвы Эдуарда Лысенко.
Предприниматель может следить за ходом закупки в личном кабинете.
При победе на торгах ему понадобится только подтвердить загрузку позиций каталога своей продукции и подписать контракт электронной подписью, уточнил Лысенко.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью URA.RU рассказала о тренде на цифровизацию в России в 2022 году.