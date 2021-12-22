Более 20% пациентов с COVID-19 в стационарах Петербурга находятся в тяжёлом состоянии

В стационарах Санкт-Петербурга доля находящихся пациентов с коронавирусом в тяжёлом состоянии составляет 21%.

«Количество тяжёлых пациентов в ковидных стационарах Санкт-Петербурга остаётся стабильным и составляет 21%», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы комитета по здравоохранению города.

По данным пресс-службы, в больницы Петербурга ежедневно госпитализируют около 300 человек с COVID-19.

Ранее председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал, как будет организована работа медицинских учреждений с 31 декабря по 10 января.