Более 20% пациентов с COVID-19 в стационарах Петербурга находятся в тяжёлом состоянии
- РИА Новости
«Количество тяжёлых пациентов в ковидных стационарах Санкт-Петербурга остаётся стабильным и составляет 21%», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы комитета по здравоохранению города.
По данным пресс-службы, в больницы Петербурга ежедневно госпитализируют около 300 человек с COVID-19.
Ранее председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал, как будет организована работа медицинских учреждений с 31 декабря по 10 января.