Мишустин назвал инфляцию в России отчасти платой за открытую экономику

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что инфляция в России является отчасти платой за открытую экономику.
Мишустин назвал инфляцию в России отчасти платой за открытую экономику
  • РИА Новости

Об этом глава правительства заявил на встрече с членами экспертного совета при кабмине.

Он отметил, что инфляция в России «в основном импортируемая».

По его словам, правительство старается системно принимать меры в этой сфере, однако ситуация является непростой и нестабильной.

Мишустин рассказал, что многие страны нарушают макроэкономические параметры.

Также он заявил, что ситуация с ростом цен в России — это своеобразная «плата за открытость экономики».

«И это сброс в том числе мировой девальвации национальных валют в сторону тех, кто всё ещё импортирует товары», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Мишустин заявил, что кардинальное улучшение жизни людей является приоритетом в работе кабмина.

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