Мишустин назвал инфляцию в России отчасти платой за открытую экономику
- РИА Новости
Об этом глава правительства заявил на встрече с членами экспертного совета при кабмине.
Он отметил, что инфляция в России «в основном импортируемая».
По его словам, правительство старается системно принимать меры в этой сфере, однако ситуация является непростой и нестабильной.
Мишустин рассказал, что многие страны нарушают макроэкономические параметры.
Также он заявил, что ситуация с ростом цен в России — это своеобразная «плата за открытость экономики».
«И это сброс в том числе мировой девальвации национальных валют в сторону тех, кто всё ещё импортирует товары», — приводит его слова ТАСС.
Ранее Мишустин заявил, что кардинальное улучшение жизни людей является приоритетом в работе кабмина.