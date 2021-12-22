Мишустин назвал главной целью правительства кардинальное улучшение жизни людей

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кардинальное улучшение жизни людей является приоритетом в работе кабмина.
Мишустин назвал главной целью правительства кардинальное улучшение жизни людей
  • РИА Новости

«Наша главная цель — это кардинальное улучшение жизни людей, для этого мы планируем развивать нашу инфраструктуру, создавать новые точки роста в экономике, улучшать систему здравоохранения (сейчас это очень актуально в пандемию коронавируса), в целом формировать комфортную среду для жизни наших людей», — приводит ТАСС слова Мишустина.

Он отметил, что удобная среда включает практически все важные для человека условия: хорошие больницы и дороги, качественную воду, бытовые удобства. 

Ранее Мишустин заявил о расширении в 2022 году списка предоставляемых на «Госуслугах» сервисов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить