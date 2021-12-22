Мишустин назвал главной целью правительства кардинальное улучшение жизни людей

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кардинальное улучшение жизни людей является приоритетом в работе кабмина.

«Наша главная цель — это кардинальное улучшение жизни людей, для этого мы планируем развивать нашу инфраструктуру, создавать новые точки роста в экономике, улучшать систему здравоохранения (сейчас это очень актуально в пандемию коронавируса), в целом формировать комфортную среду для жизни наших людей», — приводит ТАСС слова Мишустина.

Он отметил, что удобная среда включает практически все важные для человека условия: хорошие больницы и дороги, качественную воду, бытовые удобства.

Ранее Мишустин заявил о расширении в 2022 году списка предоставляемых на «Госуслугах» сервисов.