Автоэксперт Шкуматов рассказал о важности регулярного техобслуживания автомобиля
- РИА Новости
«Я рекомендую людям найти себе хороший сервис и обслуживаться там регулярно, а лучше всего у одного и того же мастера», — цитируют Шкуматова «Известия».
Наиболее частой ошибкой автомобилистов он назвал стихийное обслуживание.
При любой неисправности стоит пользоваться услугами автосервиса, заключил Шкуматов.
Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor дал водителям несколько советов, как не попасть в аварию в трудных погодных условиях.