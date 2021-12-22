Автоэксперт Шкуматов рассказал о важности регулярного техобслуживания автомобиля

Член общественного совета ГУВД МВД России по Москве Пётр Шкуматов заявил о важности проведения регулярного техобслуживания транспортного средства.

«Я рекомендую людям найти себе хороший сервис и обслуживаться там регулярно, а лучше всего у одного и того же мастера», — цитируют Шкуматова «Известия».

Наиболее частой ошибкой автомобилистов он назвал стихийное обслуживание.

При любой неисправности стоит пользоваться услугами автосервиса, заключил Шкуматов.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor дал водителям несколько советов, как не попасть в аварию в трудных погодных условиях.