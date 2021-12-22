Опрос: более 70% россиян отпразднуют Новый год дома
- РИА Новости
Отмечается, что 15% опрошенных планируют встретить Новый год на даче или в отеле, 7% граждан отправятся в поездку.
Также, согласно данным опроса, более трети россиян намереваются потратить на празднование Нового года от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, 29% опрошенных планируют израсходовать в районе 10—20 тыс. рублей.
Ранее «Невские новости» со ссылкой на данные опроса hh.ru сообщили, что около 70% жителей Санкт-Петербурга планируют провести новогодние корпоративы в офлайн-формате.