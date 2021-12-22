Вице-президент РСТ Санаева прокомментировала ситуацию с ценами на новогодние туры
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- РИА Новости
«Туродень где-то от 3—7 тыс. начинается (это касается и Нового года на какие-то направления), а заканчивается здесь всё бесконечностью», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.
По словам эксперта, всё зависит от условий проживания.
Как отметила Санаева, в первую очередь раскупаются, как правило, самые дорогие варианты.
«При этом, если мы говорим о направлениях на Новый год, то нужно понимать, что уже всё раскуплено, и если что-то осталось, то это не в очень открытых направлениях либо то, что достаточно дорого», — добавила она.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН назвала главные события 2021 года в отрасли.