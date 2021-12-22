Министр образования Татарстана прокомментировал ситуацию с вакцинацией школьников

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин прокомментировал ситуацию с вакцинацией от коронавируса школьников в возрасте от 12 до 17 лет в регионе.

По его словам, «на сегодняшний день никаких нормативных документов нет».

«Если появятся распоряжения, нормативные документы по линии Министерства просвещения России, мы обязательно должны их выполнять. И распоряжения федерального министерства, и распоряжения, которые принимаются правительством республики или антиковидным штабом. Здесь не думаю, что будут какие-то сложности с нашей стороны», — приводит его слова «Бизнес Online».

Хадиуллин также отметил, что около 95% сотрудников системы образования в регионе вакцинированы от коронавируса.

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН ранее выразил мнение, что следующий год может стать финальным для пандемии.