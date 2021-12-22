Министр образования Татарстана прокомментировал ситуацию с вакцинацией школьников

Короткая ссылка
Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин прокомментировал ситуацию с вакцинацией от коронавируса школьников в возрасте от 12 до 17 лет в регионе.
Министр образования Татарстана прокомментировал ситуацию с вакцинацией школьников
  • © Павел Бедняков
  • РИА Новости

По его словам, «на сегодняшний день никаких нормативных документов нет». 

«Если появятся распоряжения, нормативные документы по линии Министерства просвещения России, мы обязательно должны их выполнять. И распоряжения федерального министерства, и распоряжения, которые принимаются правительством республики или антиковидным штабом. Здесь не думаю, что будут какие-то сложности с нашей стороны», — приводит его слова «Бизнес Online».

Хадиуллин также отметил, что около 95% сотрудников системы образования в регионе вакцинированы от коронавируса.

Вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН ранее выразил мнение, что следующий год может стать финальным для пандемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить