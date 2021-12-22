Директор Российского движения школьников Плещёва рассказала об участии молодёжи в новых проектах

Исполнительный директор Российского движения школьников (РДШ) Ирина Плещёва рассказала о способах участия молодёжи в проектах высокотехнологичных компаний.

Об этом сообщает «Взгляд».

«Стажировки для школьников на площадках высокотехнологичных компаний-лидеров, дни открытых дверей, лекции и конкурсы для молодёжи — вот форматы, в которых можно реализовывать профориентационные мероприятия для школьников», — заявила Плещёва.

По её словам, это способствует развитию у молодёжи профессиональных навыков в сфере предпринимательской деятельности.

Она также отметила, что в связи с усилением конкуренции за специалистов представители высокотехнологичного бизнеса начинают работать с более молодой возрастной категорией.

Ранее НСН сообщала, что на базе Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина в Москве открыли детский технопарк креативных индустрий.