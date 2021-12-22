Глава СВР Нарышкин впервые рассказал о советском разведчике-нелегале Прибыткове

Короткая ссылка
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин впервые рассказал о советском разведчике-нелегале Борисе Прибыткове. По его словам, Прибытков добывал за рубежом сверхсекретную информацию, которая помогла развитию отечественного военно-промышленного комплекса.
Глава СВР Нарышкин впервые рассказал о советском разведчике-нелегале Прибыткове
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, Нарышкин принял участие в церемонии представления портрета Прибыткова в Балтийском государственном техническом университете «Военмех» имени Устинова.

Он отметил, что профессиональные разведчики «не ищут славы», а их подвиги и блестяще проведённые операции становятся известны только очень узкому кругу лиц.

«Один из таких героев — Борис Симонович Прибытков, разведчик-нелегал, офицер советской внешней разведки, выпускник «Военмеха», — заявил глава СВР.

По его словам, Прибыткову удалось создать постоянно действующий канал получения сверхсекретной информации, которая «существенным образом помогала развивать одно из ключевых направлений военно-промышленного комплекса».

При этом Нарышкин не стал называть страну, где пребывал Прибытков, и период его работы.

Ранее директор СВР сообщил, что руководство России высоко оценивает сведения, которые передаются сотрудниками Службы внешней разведки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить