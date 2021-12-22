Глава СВР Нарышкин впервые рассказал о советском разведчике-нелегале Прибыткове
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, Нарышкин принял участие в церемонии представления портрета Прибыткова в Балтийском государственном техническом университете «Военмех» имени Устинова.
Он отметил, что профессиональные разведчики «не ищут славы», а их подвиги и блестяще проведённые операции становятся известны только очень узкому кругу лиц.
«Один из таких героев — Борис Симонович Прибытков, разведчик-нелегал, офицер советской внешней разведки, выпускник «Военмеха», — заявил глава СВР.
По его словам, Прибыткову удалось создать постоянно действующий канал получения сверхсекретной информации, которая «существенным образом помогала развивать одно из ключевых направлений военно-промышленного комплекса».
При этом Нарышкин не стал называть страну, где пребывал Прибытков, и период его работы.
Ранее директор СВР сообщил, что руководство России высоко оценивает сведения, которые передаются сотрудниками Службы внешней разведки.