Глава СВР Нарышкин впервые рассказал о советском разведчике-нелегале Прибыткове

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин впервые рассказал о советском разведчике-нелегале Борисе Прибыткове. По его словам, Прибытков добывал за рубежом сверхсекретную информацию, которая помогла развитию отечественного военно-промышленного комплекса.

Как передаёт РИА Новости, Нарышкин принял участие в церемонии представления портрета Прибыткова в Балтийском государственном техническом университете «Военмех» имени Устинова.

Он отметил, что профессиональные разведчики «не ищут славы», а их подвиги и блестяще проведённые операции становятся известны только очень узкому кругу лиц.

«Один из таких героев — Борис Симонович Прибытков, разведчик-нелегал, офицер советской внешней разведки, выпускник «Военмеха», — заявил глава СВР.

По его словам, Прибыткову удалось создать постоянно действующий канал получения сверхсекретной информации, которая «существенным образом помогала развивать одно из ключевых направлений военно-промышленного комплекса».

При этом Нарышкин не стал называть страну, где пребывал Прибытков, и период его работы.

Ранее директор СВР сообщил, что руководство России высоко оценивает сведения, которые передаются сотрудниками Службы внешней разведки.