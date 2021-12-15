Глава СВР заявил о высокой оценке сведений службы со стороны руководства России

Руководство России высоко оценивает сведения, которые передаются сотрудниками Службы внешней разведки. Об этом заявил глава СВР Сергей Нарышкин.

«Могу сказать, что руководство страны по достоинству оценивает результаты работы службы», — приводит РИА Новости его слова в интервью газете «Аргументы и Факты».

Нарышкин отметил, что доверие первых лиц страны необходимо постоянно подтверждать на деле.

«В нашей работе это означает направлять только абсолютно точную, своевременную и полную информацию, за каждое слово в которой служба готова ручаться головой», — сказал он.

Ранее Нарышкин в ходе встречи с директором ЦРУ США Уильямом Бёрнсом отметил заинтересованность СВР в работе с американскими коллегами на основе общепринятых принципов партнёрства спецслужб.