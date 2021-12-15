Глава СВР заявил о высокой оценке сведений службы со стороны руководства России

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Руководство России высоко оценивает сведения, которые передаются сотрудниками Службы внешней разведки. Об этом заявил глава СВР Сергей Нарышкин.
Глава СВР заявил о высокой оценке сведений службы со стороны руководства России
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«Могу сказать, что руководство страны по достоинству оценивает результаты работы службы», — приводит РИА Новости его слова в интервью газете «Аргументы и Факты».

Нарышкин отметил, что доверие первых лиц страны необходимо постоянно подтверждать на деле.

«В нашей работе это означает направлять только абсолютно точную, своевременную и полную информацию, за каждое слово в которой служба готова ручаться головой», — сказал он.

Ранее Нарышкин в ходе встречи с директором ЦРУ США Уильямом Бёрнсом отметил заинтересованность СВР в работе с американскими коллегами на основе общепринятых принципов партнёрства спецслужб.

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