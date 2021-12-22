Мэра Ярославля выписали из больницы после экстренной госпитализации

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Мэр Ярославля Владимир Волков, который был экстренно госпитализирован неделю назад из-за проблем с сердцем, выписан из больницы.
Мэра Ярославля выписали из больницы после экстренной госпитализации
  • РИА Новости

«Сегодня Владимир Михайлович Волков был выписан с открытым больничным листом из нашей больницы. Состояние его удовлетворительное», — приводит РИА Новости слова главврача областной больницы Александра Корнилова.

Отмечается, что специалисты больницы рекомендуют Волкову амбулаторное наблюдение и курс реабилитации. 

16 декабря сообщалось, что мэра Ярославля Владимира Волкова экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии — он находится в областной клинической больнице.

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