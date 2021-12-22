Мэра Ярославля выписали из больницы после экстренной госпитализации
- РИА Новости
«Сегодня Владимир Михайлович Волков был выписан с открытым больничным листом из нашей больницы. Состояние его удовлетворительное», — приводит РИА Новости слова главврача областной больницы Александра Корнилова.
Отмечается, что специалисты больницы рекомендуют Волкову амбулаторное наблюдение и курс реабилитации.
16 декабря сообщалось, что мэра Ярославля Владимира Волкова экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии — он находится в областной клинической больнице.