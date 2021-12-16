Мэра Ярославля Волкова экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии

Мэра Ярославля Владимира Волкова экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии — он находится в областной клинической больнице.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главврача больницы Александра Корнилова, Волкову провели лечебно-диагностические процедуры и контрастное исследование, сейчас он находится под контролем медиков в палате интенсивной терапии.

«Сейчас нахожусь в областной больнице под присмотром надёжных и чутких врачей, чувствую себя значительно лучше. Спасибо всем, кто за меня переживает», — написал Волков во «ВКонтакте».

Медики оценивают состояние ярославского мэра как стабильно тяжёлое, о других подробностях случившегося пока не сообщается.