Мэра Ярославля Волкова экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии

Короткая ссылка
Мэра Ярославля Владимира Волкова экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии — он находится в областной клинической больнице.
Мэра Ярославля Волкова экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главврача больницы Александра Корнилова, Волкову провели лечебно-диагностические процедуры и контрастное исследование, сейчас он находится под контролем медиков в палате интенсивной терапии.

«Сейчас нахожусь в областной больнице под присмотром надёжных и чутких врачей, чувствую себя значительно лучше. Спасибо всем, кто за меня переживает», — написал Волков во «ВКонтакте».

Медики оценивают состояние ярославского мэра как стабильно тяжёлое, о других подробностях случившегося пока не сообщается.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить