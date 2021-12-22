Военнослужащие ЧФ провели противодиверсионные учения

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Учения с дежурными подразделениями по отражению нападения на объекты военной инфраструктуры прошли на Черноморском флоте.
Военнослужащие ЧФ провели противодиверсионные учения
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Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

«В соединениях и воинских частях Черноморского флота, а также армейском корпусе Южного военного округа, дислоцированном в Крыму, прошли тренировки с дежурными подразделениями по отражению нападения диверсионных разведывательных групп условного противника на объекты военной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Подразделения отработали порядок отражения нападения диверсантов, а также выполнили задачи по блокированию диверсионной разведывательной группы условного противника и предотвращению захвата военных объектов, уточняет «Новый Севастополь».

В мероприятиях были задействованы более 200 военнослужащих, около 50 единиц вооружения и военной техники.

Ранее сообщалось, что танкисты Центрального военного округа отработали тактику мобильной обороны во время учений в Кемеровской области.

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