Военнослужащие ЧФ провели противодиверсионные учения

Учения с дежурными подразделениями по отражению нападения на объекты военной инфраструктуры прошли на Черноморском флоте.

Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

«В соединениях и воинских частях Черноморского флота, а также армейском корпусе Южного военного округа, дислоцированном в Крыму, прошли тренировки с дежурными подразделениями по отражению нападения диверсионных разведывательных групп условного противника на объекты военной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Подразделения отработали порядок отражения нападения диверсантов, а также выполнили задачи по блокированию диверсионной разведывательной группы условного противника и предотвращению захвата военных объектов, уточняет «Новый Севастополь».

В мероприятиях были задействованы более 200 военнослужащих, около 50 единиц вооружения и военной техники.

Ранее сообщалось, что танкисты Центрального военного округа отработали тактику мобильной обороны во время учений в Кемеровской области.