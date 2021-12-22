ТАСС: полиция проверяет инцидент с отцом девятилетней Тепляковой и сотрудниками МГУ

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Сотрудники полиции начали проверку после инцидента между отцом девятилетней студентки МГУ им Ломоносова Алисы Тепляковой и преподавателями факультета психологии данного вуза.
ТАСС: полиция проверяет инцидент с отцом девятилетней Тепляковой и сотрудниками МГУ
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, полицейские в день конфликта приезжали в здание, где находится факультет, и зафиксировали, что в аудитории проходил экзамен по психологии, на время проведения которого двери в аудиторию были закрыты. 

«По окончании экзамена двери открыли, а конфликт был улажен до приезда наряда полиции. По данному факту проводится проверка», — сказал источник.

21 декабря появилась информация, что отец девятилетней Алисы Тепляковой напал на заведующего кафедрой

Позднее отец и мать Тепляковой рассказали RT о произошедшем в здании факультета психологии.

По последней информации, родители Алисы Тепляковой намерены подать в суд на психфак МГУ.

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