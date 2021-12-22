ТАСС: полиция проверяет инцидент с отцом девятилетней Тепляковой и сотрудниками МГУ
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, полицейские в день конфликта приезжали в здание, где находится факультет, и зафиксировали, что в аудитории проходил экзамен по психологии, на время проведения которого двери в аудиторию были закрыты.
«По окончании экзамена двери открыли, а конфликт был улажен до приезда наряда полиции. По данному факту проводится проверка», — сказал источник.
21 декабря появилась информация, что отец девятилетней Алисы Тепляковой напал на заведующего кафедрой.
Позднее отец и мать Тепляковой рассказали RT о произошедшем в здании факультета психологии.
По последней информации, родители Алисы Тепляковой намерены подать в суд на психфак МГУ.