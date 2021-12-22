Родители девятилетней Тепляковой намерены подать в суд на психфак МГУ

Евгений Тепляков, отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой, заявил РИА Новости, что планирует подать в суд на факультет психологии из-за нарушений, которые, по его мнению, были допущены при проведении экзамена.

Тепляков заявил, что их уведомили об экзамене за три дня, учебная часть не рассказала ни про состав билетов, ни про критерии оценивания.

«Процедура экзамена не соответствовала той, которая находится в рабочей программе специальности. Студент тянет билет и устно отвечает на два вопроса, но Алису заставили сдавать экзамен письменно и дали ей на это всего 20 минут», — рассказал Тепляков.

Он заявил, что его не пускали к дочери, а её целый час держали в кабинете, задавали большое количество дополнительных вопросов.

По итогам экзамена девочке поставили двойку.

21 декабря появилась информация, что отец девятилетней Алисы Тепляковой напал на заведующего кафедрой.

Отмечается, что мужчину пришлось закрыть в аудитории, чтобы он не смог никому нанести физического вреда.

Позже стало известно, что одному из сотрудников факультета психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова понадобилась медицинская помощь после инцидента.

Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике.

Девочка получила аттестат за 11-й класс в московской школе №626, а годом раньше ей выдали аттестат за девятый класс.

В этом году она поступила в МГУ на факультет психологии.