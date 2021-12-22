В Краснодарском крае увеличили размер курортного сбора

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Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли поправки к краевому закону, предусматривающие увеличение размера курортного сбора в регионе.
В Краснодарском крае увеличили размер курортного сбора
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, об этом заявил председатель заксобрания региона Юрий Бурлачко.

«Инициатива ожидаемая. Нам необходимо развивать территории. Ведь на подготовку к курортному сезону затрачиваются значительные суммы. Величина по-прежнему будет демократична и доступна любому», — сказал он.

Уточняется, что размер курортного сбора в 2022 году в Сочи будет увеличен до 50 рублей, на остальных курортных территориях Кубани, входящих в зону эксперимента, до 30 рублей.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев поддержал идею введения в городе курортного сбора в случае.

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