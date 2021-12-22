В Краснодарском крае увеличили размер курортного сбора

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли поправки к краевому закону, предусматривающие увеличение размера курортного сбора в регионе.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил председатель заксобрания региона Юрий Бурлачко.

«Инициатива ожидаемая. Нам необходимо развивать территории. Ведь на подготовку к курортному сезону затрачиваются значительные суммы. Величина по-прежнему будет демократична и доступна любому», — сказал он.

Уточняется, что размер курортного сбора в 2022 году в Сочи будет увеличен до 50 рублей, на остальных курортных территориях Кубани, входящих в зону эксперимента, до 30 рублей.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев поддержал идею введения в городе курортного сбора в случае.