Губернатор Севастополя поддержал идею о курортном сборе
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- © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
«Поддерживаю идею введения курортного сбора в Севастополе — это позволит городу направлять больше средств на благоустройство и развитие туристской инфраструктуры», — сказал он в комментарии РИА Новости.
По словам Развожаева, в России уже есть хорошие примеры по внедрению таких мер: он напомнил об эксперименте на Кавказских Минеральных Водах.
Он добавил, что в качестве эксперимента введение курортного сбора в регионах заканчивается в следующем году. На данный момент рассматривается вопрос того, чтобы законодательно оформить его на постоянной основе.
«Тогда мы будем участвовать», — добавил губернатор.
В сентябре сообщалось, что в Ставропольском крае собрали почти 150 млн рублей курортного сбора с начала года.
В частности, Кисловодск получил 58 млн рублей, Ессентуки — 41 млн, Пятигорск — 25 млн, Железноводск — 24 млн рублей. Средства будут вложены в инфраструктуру городов.