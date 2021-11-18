Губернатор Севастополя поддержал идею о курортном сборе

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поддержал идею введения в городе курортного сбора в случае, если в России примут соответствующие меры на постоянной основе.
Губернатор Севастополя поддержал идею о курортном сборе
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

«Поддерживаю идею введения курортного сбора в Севастополе — это позволит городу направлять больше средств на благоустройство и развитие туристской инфраструктуры», — сказал он в комментарии РИА Новости.

По словам Развожаева, в России уже есть хорошие примеры по внедрению таких мер: он напомнил об эксперименте на Кавказских Минеральных Водах.

Он добавил, что в качестве эксперимента введение курортного сбора в регионах заканчивается в следующем году. На данный момент рассматривается вопрос того, чтобы законодательно оформить его на постоянной основе.

«Тогда мы будем участвовать», — добавил губернатор.

В сентябре сообщалось, что в Ставропольском крае собрали почти 150 млн рублей курортного сбора с начала года.

В частности, Кисловодск получил 58 млн рублей, Ессентуки — 41 млн, Пятигорск — 25 млн, Железноводск — 24 млн рублей. Средства будут вложены в инфраструктуру городов.

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