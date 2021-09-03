В Ставропольском крае собрали 150 млн рублей курортного сбора с начала года

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В Ставропольском крае собрали почти 150 млн рублей курортного сбора с начала года.
В Ставропольском крае собрали 150 млн рублей курортного сбора с начала года
  • © Дмитрий Степанов
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на Минтуризма региона.

В частности, Кисловодск получил 58 млн рублей, Ессентуки — 41 млн, Пятигорск — 25 млн, Железноводск — 24 млн рублей. Средства будут вложены в инфраструктуру городов.

Например, в Кисловодске благоустроят мемориальный комплекс «Журавли», а в Ессентуках продолжат благоустраивать Лечебный парк.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал о направлениях, доступных для россиян.

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