В Нижегородской области 40 школ закрыты на карантин по гриппу и COVID-19

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В Нижегородской области 40 школ и семь детсадов закрыты на карантин по гриппу и COVID-19.
В Нижегородской области 40 школ закрыты на карантин по гриппу и COVID-19
  • РИА Новости

Как сообщает newsnn.ru, об этом заявила заместитель главного санитарного врача по региону Наталья Садыкова в ходе онлайн-конференции.

«В основном, конечно, школы закрываются из-за гриппа. По COVID-19 обычно применяется частичное закрытие по классам», — уточнила она.

На данный момент в 40% образовательных учреждений действуют ограничения.

«Но на школах это не отражается, так как там активно применяется дистанционный формат обучения», — добавила Садыкова.

Также стало известно, что в Тамбовской области по поручению врио главы региональной администрации Максима Егорова школьные каникулы начнутся раньше — 27 декабря. Они продлятся до 9 января, передаёт «Тамбовский курьер».

С 27 декабря будут объявлены каникулы и в учреждениях дополнительного образования детей. Детсады и колледжи будут работать в штатном режиме.

Такое решение принято в целях профилактики заболеваемости респираторных заболеваний.

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