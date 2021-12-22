Путин: в России приняли ряд мер из-за «накачки» экономики

В России после начала пандемии коронавируса приняли ряд мер из-за «накачки» экономики. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

Глава «Деловой России» Алексей Репик на встрече с российским лидером отметил, что некоторые зарубежные страны ведут не очень ответственную политику, печатая деньги и вбрасывая их в экономику.

«Мы вынуждены были тоже предпринять ряд мер, связанных с небольшой накачкой, но что делать. Но мы делали это гораздо более осмотрительно», — приводит ТАСС слова Путина.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская экономика более-менее адаптировалась к пандемии коронавируса, многие показатели вышли на допандемийный уровень.