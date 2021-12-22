Иркутский губернатор Кобзев назвал слухами информацию, что он станет новым главой МЧС

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опроверг ТАСС информацию о том, что он станет новым главой МЧС России.

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РИА Новости

«Это слухи, никогда не верьте слухам. Никаких не было (предложений. — RT)», — сказал Кобзев. Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября на межведомственных учениях, пытаясь спасти сорвавшегося в воду кинорежиссёра Александра Мельника. Министру присвоено звание Героя России посмертно. 10 сентября президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы МЧС генерал-полковника Александра Чуприяна, занимающего пост первого замглавы ведомства.