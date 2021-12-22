В Кремле заявили об отсутствии единой позиции по индексации пенсий работающим пенсионерам

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что единой позиции по индексации пенсий работающим пенсионерам пока нет.
В Кремле заявили об отсутствии единой позиции по индексации пенсий работающим пенсионерам
  • РИА Новости

«Пока не сформулирована единая позиция на этот счёт», — сказал Песков.

По его словам, это сложный вопрос.

«Плюс ситуация носит специфический характер в связи с пандемией, в связи с влиянием пандемии на экономику и так далее», — добавил он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что в ближайшие годы в стране продолжат увеличивать пенсии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить