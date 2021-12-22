В Кремле заявили об отсутствии единой позиции по индексации пенсий работающим пенсионерам
- РИА Новости
«Пока не сформулирована единая позиция на этот счёт», — сказал Песков.
По его словам, это сложный вопрос.
«Плюс ситуация носит специфический характер в связи с пандемией, в связи с влиянием пандемии на экономику и так далее», — добавил он.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что в ближайшие годы в стране продолжат увеличивать пенсии.