В Кремле заявили об отсутствии единой позиции по индексации пенсий работающим пенсионерам

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что единой позиции по индексации пенсий работающим пенсионерам пока нет.

«Пока не сформулирована единая позиция на этот счёт», — сказал Песков.

По его словам, это сложный вопрос.

«Плюс ситуация носит специфический характер в связи с пандемией, в связи с влиянием пандемии на экономику и так далее», — добавил он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что в ближайшие годы в стране продолжат увеличивать пенсии.