В Совфеде прокомментировали планы по дальнейшему увеличению пенсий в России

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что в ближайшие годы в стране продолжат увеличивать пенсии.

«Речь идёт о самом главном инструменте — это повышение заработной платы, поэтому пенсии будут постепенно расти за счёт увеличенных взносов в пенсионную систему», — сказал сенатор.

Рязанский также выразил надежду на то, что до 2024 года темпы индексации будут выше инфляции, то есть, как отметил парламентарий, доходы пенсионеров будут выше.

«Наконец, может быть, за это время будет принято решение об индексации пенсий работающим пенсионерам. Надежда на это есть, и позиция президента вселяет уверенность», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы в стране продолжат увеличивать пенсии.

Путин отметил, что такая адресная поддержка дополняет системную работу и является её частью, направленной на повышение доходов граждан.