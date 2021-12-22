Число безработных снизилось в России более чем на 2 млн с начала 2021 года

Короткая ссылка
Число официально зарегистрированных безработных в России снизилось более чем на 2 млн с начала 2021 года. Об этом сообщили в секретариате российского вице-премьера Татьяны Голиковой.
Число безработных снизилось в России более чем на 2 млн с начала 2021 года
  • РИА Новости

Отмечается, что в начале года Минтруд оценивал число безработных в России в 4,4 млн, а официально зарегистрированных — в 2,8 млн.

«В настоящее время численность занятых составляет 72,3 млн человек, что превышает значение целевого показателя почти на 400 тыс.», — приводит РИА Новости заявление.

В секретариате подчеркнули, что численность зарегистрированных безработных уменьшилась по сравнению с началом года в России более чем на 2 млн и составила 780 тыс. человек.

Ранее телеканал «360» сообщил, что число безработных жителей Московской области уменьшилось в 2,5 раза за полгода — с 70 тыс. до 27,5 тыс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить