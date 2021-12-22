Число безработных снизилось в России более чем на 2 млн с начала 2021 года

Число официально зарегистрированных безработных в России снизилось более чем на 2 млн с начала 2021 года. Об этом сообщили в секретариате российского вице-премьера Татьяны Голиковой.

Отмечается, что в начале года Минтруд оценивал число безработных в России в 4,4 млн, а официально зарегистрированных — в 2,8 млн.

«В настоящее время численность занятых составляет 72,3 млн человек, что превышает значение целевого показателя почти на 400 тыс.», — приводит РИА Новости заявление.

В секретариате подчеркнули, что численность зарегистрированных безработных уменьшилась по сравнению с началом года в России более чем на 2 млн и составила 780 тыс. человек.

Ранее телеканал «360» сообщил, что число безработных жителей Московской области уменьшилось в 2,5 раза за полгода — с 70 тыс. до 27,5 тыс.