В КФУ после сообщений о задержании ректора заявили, что вуз работает в прежнем режиме
Казанский федеральный университет не комментирует сообщения о задержании ректора, сообщили РИА Новости в вузе.
- РИА Новости
«Официальной информации нет, никак не можем прокомментировать. Университет работает в прежнем режиме», — сказали в вузе.
Ранее источник сообщил, что ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров задержан.
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