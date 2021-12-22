В КФУ после сообщений о задержании ректора заявили, что вуз работает в прежнем режиме

Казанский федеральный университет не комментирует сообщения о задержании ректора, сообщили РИА Новости в вузе.

РИА Новости

«Официальной информации нет, никак не можем прокомментировать. Университет работает в прежнем режиме», — сказали в вузе. Ранее источник сообщил, что ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров задержан.