АТОР: Петербург стал самым популярным городом среди китайских туристов

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Аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР) провели исследование, в котором выявили наиболее востребованные российские регионы у китайских туристов. Самым популярным местом стал Санкт-Петербург.
АТОР: Петербург стал самым популярным городом среди китайских туристов
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

Об этом пишет ФАН.

Соответствующий рейтинг, получивший название China Friendly, впервые был представлен на VIII Российско-китайском туристическом форуме. Всего во время исследования рассматривались 19 российских регионов.

Далее по популярности следуют Москва и Приморский край.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, выступая в пресс-центре НСН, прокомментировала ситуацию с внутренним туризмом, который, по её мнению, получил шанс на конкуренцию с внешними направлениями в уходящем году.

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