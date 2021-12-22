АТОР: Петербург стал самым популярным городом среди китайских туристов
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Об этом пишет ФАН.
Соответствующий рейтинг, получивший название China Friendly, впервые был представлен на VIII Российско-китайском туристическом форуме. Всего во время исследования рассматривались 19 российских регионов.
Далее по популярности следуют Москва и Приморский край.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, выступая в пресс-центре НСН, прокомментировала ситуацию с внутренним туризмом, который, по её мнению, получил шанс на конкуренцию с внешними направлениями в уходящем году.