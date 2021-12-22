В Калининграде не выявили нелегалов из ближневосточных стран на фоне миграционного кризиса

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В Калининградской области не было выявлено нелегальных мигрантов из ближневосточных стран на фоне миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии, заявил глава региона Антон Алиханов.
В Калининграде не выявили нелегалов из ближневосточных стран на фоне миграционного кризиса
  • РИА Новости
  • © Михаил Голенков

«Нет. Калининградская область была проблемной только на чемпионате мира по футболу, когда здесь играли нигерийцы, марокканцы, и болельщикам кто-то рассказывал, что из Калининграда легче всего добраться до ЕС», — сказал он в интервью РИА Новости.

По словам российского политика, на тот момент действительно были попытки прорыва границы, но их удалось пресечь и отправить всех мигрантов обратно.

Госдума ранее на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, предписывающий введение электронных паспортов для спортивных болельщиков (Fan ID).

Россия уже имеет опыт использования Fan ID. Электронный паспорт болельщика был введён в России как в стране — организаторе Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира — 2018 по футболу.

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