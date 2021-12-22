На Сахалине обнаружили тело погибшего подростка

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На территории одного из неработающих предприятий Углегорского района обнаружили тело пропавшего ранее подростка.
На Сахалине обнаружили тело погибшего подростка
  • РИА Новости

По данным управления Следственного комитета России по Сахалинской области, ведомство ведёт расследование дела о пропавшем без вести 15-летнего мальчика в Углегорске.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление причины и обстоятельств смерти юноши, назначен ряд судебных экспертиз», — говорится в сообщении ведомства.

В сентябре на Сахалине в Невельском районе на берегу моря обнаружили тело пропавшего без вести подростка.

В конце августа ребёнок отдыхал с матерью на море и пропал без вести, женщину ранее обнаружили утонувшей.

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