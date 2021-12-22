На Сахалине обнаружили тело погибшего подростка
- РИА Новости
По данным управления Следственного комитета России по Сахалинской области, ведомство ведёт расследование дела о пропавшем без вести 15-летнего мальчика в Углегорске.
«Проводятся следственные действия, направленные на установление причины и обстоятельств смерти юноши, назначен ряд судебных экспертиз», — говорится в сообщении ведомства.
В сентябре на Сахалине в Невельском районе на берегу моря обнаружили тело пропавшего без вести подростка.
В конце августа ребёнок отдыхал с матерью на море и пропал без вести, женщину ранее обнаружили утонувшей.