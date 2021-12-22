На Сахалине обнаружили тело погибшего подростка

На территории одного из неработающих предприятий Углегорского района обнаружили тело пропавшего ранее подростка.

По данным управления Следственного комитета России по Сахалинской области, ведомство ведёт расследование дела о пропавшем без вести 15-летнего мальчика в Углегорске.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление причины и обстоятельств смерти юноши, назначен ряд судебных экспертиз», — говорится в сообщении ведомства.

В сентябре на Сахалине в Невельском районе на берегу моря обнаружили тело пропавшего без вести подростка.

В конце августа ребёнок отдыхал с матерью на море и пропал без вести, женщину ранее обнаружили утонувшей.