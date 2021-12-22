В МЧС заявили, что поиски попавшего под лавину военного будут идти всю ночь

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Поиски пятого российского военного, попавшего под лавину в Южной Осетии, будут идти всю ночь, заявил замглавы МЧС республики Ацамаз Бестауты.
В МЧС заявили, что поиски попавшего под лавину военного будут идти всю ночь
  • РИА Новости

«Поиски пятого военнослужащего продолжаются. Спасательные работы будут идти и всю ночь, пока его не найдут. На Транскаме идёт снег, что также затрудняет поисковые работы», — сказал он в комментарии ТАСС.

Ранее сообщалось, что при сходе лавины в Южной Осетии пострадали пять российских военнослужащих Южного военного округа (ЮВО), охраняющих Рокский тоннель на Транскавказской автомагистрали.

Позднее спасатели достали из-под снега третьего российского военнослужащего.

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