В России продали самую дорогую студию за пределами Москвы и Петербурга

В России продали самую дорогую студию в 2021 году за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство недвижимости Savills.

РИА Новости

© Владимир Сергеев

Речь идёт об апартаментах площадью 53 кв. метра в клубном комплексе Mantera Seaview Residence в Имеретинской низменности, Сочи. «Покупателем стал 34-летний бизнесмен в сфере IT», — заявил собеседник издания. Ранее специалисты сервисов по подбору жилья рассказали RT о росте спроса на курортную недвижимость в России — за два года он вырос более чем на 70%. По словам аналитиков, отчасти этому стали причиной рекордно низкие ипотечные ставки.