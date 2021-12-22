В России продали самую дорогую студию за пределами Москвы и Петербурга

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В России продали самую дорогую студию в 2021 году за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство недвижимости Savills.
В России продали самую дорогую студию за пределами Москвы и Петербурга
  • РИА Новости
  • © Владимир Сергеев

Речь идёт об апартаментах площадью 53 кв. метра в клубном комплексе Mantera Seaview Residence в Имеретинской низменности, Сочи.

«Покупателем стал 34-летний бизнесмен в сфере IT», — заявил собеседник издания.

Ранее специалисты сервисов по подбору жилья рассказали RT о росте спроса на курортную недвижимость в России — за два года он вырос более чем на 70%.

По словам аналитиков, отчасти этому стали причиной рекордно низкие ипотечные ставки.

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