В России продали самую дорогую студию за пределами Москвы и Петербурга
- РИА Новости
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Речь идёт об апартаментах площадью 53 кв. метра в клубном комплексе Mantera Seaview Residence в Имеретинской низменности, Сочи.
«Покупателем стал 34-летний бизнесмен в сфере IT», — заявил собеседник издания.
Ранее специалисты сервисов по подбору жилья рассказали RT о росте спроса на курортную недвижимость в России — за два года он вырос более чем на 70%.
По словам аналитиков, отчасти этому стали причиной рекордно низкие ипотечные ставки.