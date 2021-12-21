Кадыров обратился к МИД России из-за решения Турции открыть парк имени Дудаева
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Как сообщает ТАСС, соответствующее сообщение Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале.
«Обращаюсь и к Министерству иностранных дел Российской Федерации: нынешние действия турецких властей — это прямая угроза для российско-турецких отношений, которые развивались веками. Следует обратить на это внимание и принять против подобных проявлений упреждающие дипломатические меры», — отметил он.
Если ситуация не будет разрешена, то Кадыров предлагает в качестве зеркальной меры «увековечить в Грозном имя основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное заключение в одной из турецких тюрем».
Ранее Кадыров призвал компетентные органы дать оценку заявлению режиссёра Александра Сокурова о республиках Северного Кавказа в составе России.