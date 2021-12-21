Кадыров обратился к МИД России из-за решения Турции открыть парк имени Дудаева

Короткая ссылка
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к МИД России из-за решения турецких властей открыть парк имени лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева в городе Корфез.
Кадыров обратился к МИД России из-за решения Турции открыть парк имени Дудаева
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Как сообщает ТАСС, соответствующее сообщение Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале.

«Обращаюсь и к Министерству иностранных дел Российской Федерации: нынешние действия турецких властей — это прямая угроза для российско-турецких отношений, которые развивались веками. Следует обратить на это внимание и принять против подобных проявлений упреждающие дипломатические меры», — отметил он.

Если ситуация не будет разрешена, то Кадыров предлагает в качестве зеркальной меры «увековечить в Грозном имя основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное заключение в одной из турецких тюрем».

Ранее Кадыров призвал компетентные органы дать оценку заявлению режиссёра Александра Сокурова о республиках Северного Кавказа в составе России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить