Кадыров обратился к МИД России из-за решения Турции открыть парк имени Дудаева

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к МИД России из-за решения турецких властей открыть парк имени лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева в городе Корфез.

Как сообщает ТАСС, соответствующее сообщение Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале.

«Обращаюсь и к Министерству иностранных дел Российской Федерации: нынешние действия турецких властей — это прямая угроза для российско-турецких отношений, которые развивались веками. Следует обратить на это внимание и принять против подобных проявлений упреждающие дипломатические меры», — отметил он.

Если ситуация не будет разрешена, то Кадыров предлагает в качестве зеркальной меры «увековечить в Грозном имя основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное заключение в одной из турецких тюрем».

Ранее Кадыров призвал компетентные органы дать оценку заявлению режиссёра Александра Сокурова о республиках Северного Кавказа в составе России.