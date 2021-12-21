В Южной Осетии погибли двое попавших под лавину военнослужащих
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«Скончался (второй военный. — RT), не довезли до больницы», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Как уточняется, ещё одного российского военного нашли без признаков жизни на месте схода лавины.
Ранее сообщалось, что при сходе лавины в Южной Осетии пострадали пять российских военнослужащих Южного военного округа (ЮВО), охраняющих Рокский тоннель на Транскавказской автомагистрали.
Позднее спасатели достали из-под снега третьего российского военнослужащего.