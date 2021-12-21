В Самарской области туристы потратили 7,3 млрд рублей с начала года

Туристы, посетившие Самарскую область в 2021 году, потратили 7,3 млрд рублей, заявил руководитель профильного департамента Артур Абдрашитов.

Об этом сообщает sova.info.

Как отметил Абдрашитов, объём трат туристов — важнейший показатель. В 2021-м он увеличился на 44,9% по сравнению с предыдущим годом.

«Если ещё два года назад, до пандемии, среднее время пребывания составляло три дня и две ночи, то сегодня это пять дней и четыре ночи. Почти неделю туристы проводят в Самарской области, осматривая основные достопримечательности», — сказал чиновник.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в пресс-центре НСН прокомментировала ситуацию с внутренним туризмом, который, по её мнению, получил шанс на конкуренцию с внешними направлениями в уходящем году.