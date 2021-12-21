Путин обсудит с Совбезом проект основ госполитики в области авиационной деятельности
- РИА Новости
«Мы обсудим с вами сегодня проект основ государственной политики в области авиационной деятельности до 2030 года», — цитирует РИА Новости Путина.
18 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 44 млрд рублей на создание авиадвигателя ПД-35.
Ранее в «Ростехе» заявили, что Объединённая двигателестроительная корпорация провела испытания новейшего отечественного авиационного мотора ПД-14 в условиях воздействия на него вулканического пепла.