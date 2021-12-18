Кабмин России выделит более 44 млрд рублей на создание авиадвигателя ПД-35

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 44 млрд рублей на создание авиадвигателя ПД-35.
Кабмин России выделит более 44 млрд рублей на создание авиадвигателя ПД-35
  • © Нина Падалко
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте кабмина.

«Свыше 44,6 млрд рублей будет направлено из резервного фонда на разработку и создание перспективного авиадвигателя ПД-35», — отмечается в заявлении.

В сообщении уточняется, что речь идёт о двигателе большой тяги для широкофюзеляжных пассажирских и сверхтяжёлых грузовых самолётов.

Ранее в «Ростехе» заявили, что Объединённая двигателестроительная корпорация провела испытания новейшего отечественного авиационного мотора ПД-14 в условиях воздействия на него вулканического пепла.

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