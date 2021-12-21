Объявлены лауреаты Национальной технологической олимпиады Junior

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Лауреатами Национальной технологической олимпиады Junior стали 258 школьников из 43 российских регионов. Дети состязались по пяти направлениям, среди которых технологии для виртуальной реальности, космоса, мира роботов, среды обитания и человека.
Объявлены лауреаты Национальной технологической олимпиады Junior
  • © Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

В 2021 году состязания проводились в третий раз. Организаторы — Кружковое движение НТИ совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей» при поддержке Агентства стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ».

«Больше всего победителей и призёров представляют Новосибирскую область (36), Санкт-Петербург (36), Московскую (35) и Волгоградскую (12) области, по 11 победителей представляют три региона: Москву, Нижегородскую область и Приморский край», — заявил заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Призёры и победители получили дипломы, а также призы.

Ранее НСН сообщала, что на базе Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина в Москве открыли детский технопарк креативных индустрий.

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