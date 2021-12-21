Объявлены лауреаты Национальной технологической олимпиады Junior

Лауреатами Национальной технологической олимпиады Junior стали 258 школьников из 43 российских регионов. Дети состязались по пяти направлениям, среди которых технологии для виртуальной реальности, космоса, мира роботов, среды обитания и человека.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

В 2021 году состязания проводились в третий раз. Организаторы — Кружковое движение НТИ совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей» при поддержке Агентства стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ».

«Больше всего победителей и призёров представляют Новосибирскую область (36), Санкт-Петербург (36), Московскую (35) и Волгоградскую (12) области, по 11 победителей представляют три региона: Москву, Нижегородскую область и Приморский край», — заявил заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Призёры и победители получили дипломы, а также призы.

Ранее НСН сообщала, что на базе Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина в Москве открыли детский технопарк креативных индустрий.