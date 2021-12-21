Психолог Защиринская рассказала о возможных причинах агрессии у детей

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Детский психолог Оксана Защиринская рассказала о возможных причинах агрессии у детей.
Психолог Защиринская рассказала о возможных причинах агрессии у детей
  • Pixabay

«Если ребёнок пяти-шести лет стал чрезмерно агрессивен, не поддаётся ни со второго, ни с третьего раза воспитательным методам и с ним стало невозможно договориться, то важно разобраться с причинами такого поведения», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, любые проявления агрессии у детей, в том числе немотивированной, — это комплексная семейная проблема.

Как отметила Защиринская, прежде всего важно выяснить, не проявляли ли родители свою агрессию при ребёнке, поскольку это могло стать примером.

Вместе с этим эксперт уточнила, что деструктивную модель поведения дети могут подсмотреть у своих менее благополучных сверстников.

Защиринская добавила, что давление, угрозы, поучения и другие неправильные воспитательные меры могут только усилить агрессию у ребёнка.

Ранее психолог доктор наук Андрей Зберовский в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях современного поколения детей.

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