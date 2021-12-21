Психолог Защиринская рассказала о возможных причинах агрессии у детей
- Pixabay
«Если ребёнок пяти-шести лет стал чрезмерно агрессивен, не поддаётся ни со второго, ни с третьего раза воспитательным методам и с ним стало невозможно договориться, то важно разобраться с причинами такого поведения», — заявила она в беседе с ФАН.
По её словам, любые проявления агрессии у детей, в том числе немотивированной, — это комплексная семейная проблема.
Как отметила Защиринская, прежде всего важно выяснить, не проявляли ли родители свою агрессию при ребёнке, поскольку это могло стать примером.
Вместе с этим эксперт уточнила, что деструктивную модель поведения дети могут подсмотреть у своих менее благополучных сверстников.
Защиринская добавила, что давление, угрозы, поучения и другие неправильные воспитательные меры могут только усилить агрессию у ребёнка.
Ранее психолог доктор наук Андрей Зберовский в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях современного поколения детей.