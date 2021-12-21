В Международной академии ипотеки и недвижимости высказались о ситуации на рынке ипотечного жилья

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Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко высказалась о ситуации на рынке ипотечного жилья.
В Международной академии ипотеки и недвижимости высказались о ситуации на рынке ипотечного жилья
  • РИА Новости

В беседе с НСН она выразила мнение, что в ближайшие полгода вряд ли будет существенное снижение цен.

«Застройщики «поднакопили жирок» за время ажиотажа, и у них нет возможности слишком снижать цены из-за выросшей себестоимости строительства», — пояснила Радченко.

По её словам, продавцы не могут опускать цены, а покупатели не могут и не хотят покупать по нынешней стоимости.

«Люди снова переходят в банковский сектор, на фондовый рынок, где прекрасная доходность в валюте. Покупательскому спросу, который был на протяжении последних полутора лет, на сегодняшний день неоткуда взяться», — добавила эксперт.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.

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