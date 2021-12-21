Путин обсудил с Шольцем гарантии нерасширения НАТО на восток

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Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем предложения по гарантиям безопасности, которые исключают продвижение НАТО на восток.
Путин обсудил с Шольцем гарантии нерасширения НАТО на восток
  • РИА Новости

«Владимир Путин информировал о российских предложениях по долгосрочным, юридически закреплённым гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также размещение в сопредельных с Россией странах ударных систем вооружений», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Уточняется, что Путин также прокомментировал содержание проекта соглашения о мерах обеспечения безопасности между Россией и государствами — членами НАТО.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе телефонного разговора обсудили перспективы развития взаимоотношений двух стран.

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