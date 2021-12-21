АТОР: Россию посетили 175 тысяч туристов в 2021 году

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию с въездным туризмом.

«За весь 2021 год у нас 175 тыс. визитов с туристическими целями — это данные пограничной службы. Напомню, что в аналогичный период 2019 года мы приняли более 4 млн туристов», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, если в сфере внутреннего туризма можно говорить о прогрессе, то относительно въездного пока неясно, когда начнётся восстановление.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с Nation News рассказал о популярных маршрутах по стране.